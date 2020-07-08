Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В трех регионах Казахстана ожидают сильную жару

В Мангистауской области обещают 42 градусов.

Фото : 24.kz8 июля 2020, 16:36

В Костанайской, Актюбинской и Мангистауской областях будет очень жарко, сообщает zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", днем 9 июля на западе Костанайской области ожидается сильная жара 36 градусов. Вероятность шторма 90-95%

9 июля ночью в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. Вероятность шторма 85-90 %, - добавили синоптики.

Кроме того, в Мангистауской области сохранится сильная жара 38-42 градусов. Вероятность шторма 90-95%.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты