В трех регионах Казахстана ожидают сильную жару

В Мангистауской области обещают 42 градусов.

В Костанайской, Актюбинской и Мангистауской областях будет очень жарко, сообщает zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", днем 9 июля на западе Костанайской области ожидается сильная жара 36 градусов. Вероятность шторма 90-95%

9 июля ночью в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. Вероятность шторма 85-90 %, - добавили синоптики.

Кроме того, в Мангистауской области сохранится сильная жара 38-42 градусов. Вероятность шторма 90-95%.

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