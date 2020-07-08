В трех регионах Казахстана ожидают сильную жару
В Мангистауской области обещают 42 градусов.
Фото : 24.kz8 июля 2020, 16:36
В Костанайской, Актюбинской и Мангистауской областях будет очень жарко, сообщает zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", днем 9 июля на западе Костанайской области ожидается сильная жара 36 градусов. Вероятность шторма 90-95%
9 июля ночью в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. Вероятность шторма 85-90 %, - добавили синоптики.
Кроме того, в Мангистауской области сохранится сильная жара 38-42 градусов. Вероятность шторма 90-95%.
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