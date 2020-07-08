Сектор услуг будет набирать темпы, есть высокая динамика производственного сектора.

Небольшой экономический рост прогнозируют в Казахстане к концу 2020 года. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Мади Такиев, передает корреспондент zakon.kz.

Прогноз экономики был уточнен еще в начале апреля. Тогда был заложен нами консервативный прогноз, очень умеренные данные в свете того, что сегодня наблюдаются беспрецедентные изменения глобальной экономики. Так, наблюдается самое крупное сокращение мировой экономики за последние 100 лет, вызванное последствиями распространения пандемии коронавируса, торговыми войнами, протекционизмом, также значительным снижением цен на энергоресурсы, - сообщил Мади Такиев на брифинге в СЦК.

Он отметил, что по итогам пяти месяцев сектор услуг в стране снизился на 6,2%, производство товаров сохраняет динамику, прирост в производственном секторе составляет 4,8%

Что касается ограничительным мер, то они на две недели. Они отличаются от режима ЧП. Например, сохраняются железнодорожные перевозки, авиасообщение, грузоперевозки, строительство, работают небольшие по площади непродовольственные магазины. Есть другие экономические отличия. У нас сегодня определенный объем услуг сохраняется. При этом многие меры поддержки во время действия были приняты с запасом, например, по налоговым освобождениям. Такие льготы действуют до 1 октября текущего года. В целом сектор услуг в последствии будет набирать темп, есть высокая динамика производственного сектора. В результате есть основания полагать, что к концу года мы можем выйти на небольшой положительный рост, - уточнил вице-министр национальной экономики.

Что касается показателей ВВП страны, то цифра составляет -0,9%. По итогам полугодия будут проводить перерасчет.

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