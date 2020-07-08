Даниал Ахметов объяснил, почему в ВКО карантин жестче, чем в других регионах

Мы должны прервать цепочку контактов.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов объяснил, почему в регионе карантин жестче, чем в других областях Казахстана, передает zakon.kz.

Если мы хотим быстрого и серьезного результата. Если хотим чтобы дети, родственники и ваши родители были здоровы, мы должны принимать такие меры, - сказал он.

Он подчеркнул, что статистика по городу Семей ярко говорит о том, что жесткие карантинные меры были приняты своевременно и они дали результаты.

Мы должны прервать цепочку контактов. Она прерывается тихими днями, ночным покоем и тем что мы должны ограничить хождение. Введены движения по четным и нечетным дням. В субботу и воскресенье мы постарались заморозить движение. Работают все объекты и субъекты жизнеобеспечения. Практически полностью работает бизнес, за некоторыми исключениями, теми, которые есть в постановлении главврача области, - сказал Ахметов.

Он также заявил, что карантинные меры будут усилены при росте заболеваемости.

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