Специалисты из Татарстана прибудут в ВКО на помощь врачам

В ближайшее время более 20 специалистов прибудут в ВКО.

Аким ВКО Даниал Ахметов заявил, что в область прибудут специалисты из Татарстана для консультации медицинских работников, передает zakon.kz.

Я вчера - сегодня провел переговоры с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Сегодня мой заместитель провел переговоры с минздравом Татарстана. В ближайшее время более 20 специалистов прибудут в ВКО, чтобы консультировать наших специалистов по ряду узких направлений, - сказал он.

Также глава области заявил, что в течение августа будет приобретено 100 машин скорой помощи. Чуть позже будут приобретены еще 116 машин.

Таким образом, 216 машин. Что касается обеспечения защитой медработников. На данный момент у нас имеется запас средств индивидуальной защиты на полтора месяца, - сказал Даниял Ахметов.

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