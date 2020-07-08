В последние дни очереди в аптеки Алматы не наблюдаются — директор сети аптек

Директор сети аптек "ГаухарТас" Гаухар Исабекова сообщила, что ранее действительно были очереди в аптеках, однако ситуация стабилизировалась.

В Алматы по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева принимаются усиленные меры по лекарственному обеспечению, в том числе совместно с заводами-производителями, поставщиками и аптеками, передает zakon.kz.

Директор сети аптек "ГаухарТас" Гаухар Исабекова сообщила, что ранее действительно были очереди в аптеках, однако ситуация стабилизировалась.

Последние 1-2 дня уже нет сильных очередей. Социальное дистанцирование соблюдается, так как погода в городе теплая, в целях безопасности принято решение запускать в аптеку по 1 человеку, — разъяснила она.

Также был отмечен вопрос поставок лекарственных средств и препаратов. Данная работа выстроена совместно с акиматом.

На фирму идет поступление лекарственных препаратов, которые востребованы среди населения с учетом пандемии коронавируса, а также которые назначают врачи. К примеру, парацетамол вчера получили по дополнительному соглашению с акиматом города Алматы. До этого было поступление 3 дня назад, — сообщила Гаухар Исабекова.

При этом в аптеках выдают парацетамол на руки по 2 штуки. Это позволяет на 1 точке обеспечивать данным средством порядка 250 человек. В ближайшее время ожидается увеличение объема поставок парацетамола.

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