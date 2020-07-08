Дурманова: Аптеки Алматы обеспечиваются жизненно важными препаратами

В первую очередь это препараты, прописанные в протоколе лечения Министерства здравоохранения: парацетамол, аспирин, ибупрофен.

Руководитель Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности Марина Дурманова рассказала о достаточных объемах на складах Алматы противовоспалительных и жаропонижающих препаратов, сообщает zakon.kz.

Дурманова сообщила, что сейчас Ассоциация совместно с производителями и крупными поставщикам при поддержке акимата города делает все возможное, чтобы обеспечить лекарственными средствами население.

В первую очередь это препараты, прописанные в протоколе лечения Министерства здравоохранения: парацетамол, аспирин, ибупрофен. То есть, жаропонижающие и противовоспалительные. К примеру, парацетамол уже завезен в город достаточном количестве. 30 тысяч термометров поступили в продажу. Планируется завести еще 40 тысяч. Также планируется получить на следующей неделе до 2 млн парацетамола. Завозят оптовые компании. Так что парацетамолом Алматы будет обеспечен, - заявила Дурманова.

Кроме того, по ее данным, поставщики максимально стараются обеспечить аптеки медицинскими изделиями, в том числе системами, шприцами: "С ними проблем в городе нет".

Руководитель Ассоциации также пояснила, с чем связаны очереди перед аптеками. По ее словам, это объясняется тем, что по санитарным правилам и нормам, определенным постановлением государственного санитарного врача города Алматы, необходимо соблюдение социального дистанцирования.

Соответственно, очереди не от того, что мы не можем запустить всех людей, а потому что мы не можем сделать этого. Из соображений безопасности дистанция между посетителями должна быть минимум 1,5-2 метра, - рассказала Дурманова.

Напомним, сегодня аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев провел селекторное совещание с представителями фарминдустрии, где были обсуждены вопросы обеспечения бесперебойных поставок лекарственных препаратов и медицинских изделий. Аким города поручил соответствующим службам обеспечить бесперебойное прохождение медицинских препаратов и изделий. При необходимости ускорить налоговое и таможенное администрирование, а также процедуру получения сертификатов соответствия на импортный товар.

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