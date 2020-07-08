На востоке Казахстана прогнозируют дождь
А также порывистый ветер, возможно выпадение града.
Фото : kubnews.ru8 июля 2020, 17:27
РГП "Казгидромет" рассказал о погоде на на 9-11 июля, сообщает zakon.kz.
По информации синоптиков, поступающие с Ирана теплые и сухие воздушные массы сохраняющие жаркую, без осадков погоду на западе и юге страны начнут оказывать влияние на Актюбинскую и Костанайскую области.
Однако, высотная ложбина вызвавшая кратковременные дожди с грозами на севере и в центре страны, смещаясь, обусловит неустойчивую погоду на востоке Казахстана.
Ожидается дождь, местами сильный, шквал, порывистый ветер, возможно выпадение града, - уточнили метеорологи.
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