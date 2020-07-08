Токаев принял участие в церемонии принятия присяги председателем суда МФЦ "Астана"

МФЦА должен стать синонимом надежной финансовой платформы и повысить уверенность и доверие к Казахстану со стороны иностранных инвесторов.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в официальной церемонии принятия присяги, назначенным председателем Суда Международного финансового центра "Астана" Лордом Мансом, проводившегося в онлайн-формате, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении глава государства отметил, что Казахстан всегда уделяет особое внимание формированию современной, профессиональной и независимой судебной системы, соответствующей международным стандартам. В этой связи учреждение Суда МФЦА по инициативе Первого Президента – Елбасы еще раз доказывает глубокую приверженность страны структурным реформам в судебной системе.

Суд МФЦА предоставляет возможность инвесторам, работающим в Казахстане или планирующим прийти в регион, встретить на его площадке достойных судей, процедуры, практики и стандарты, идентичные своим аналогам в других крупных финансовых центрах по всему миру. Опытные судьи общего права, известные своей беспристрастностью, честностью и неподкупностью также являются гарантией стабильной судебной системы и верховенства права, - подчеркнул Президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, в условиях глобальных потрясений, вызванных пандемией и падением цен на нефть, роль и значение Центра в восстановлении экономики становятся все более актуальными, в том числе в вопросах привлечения инвестиций.

МФЦА должен стать синонимом надежной финансовой платформы и повысить уверенность и доверие к Казахстану со стороны иностранных инвесторов. В свою очередь, будучи ключевой частью структуры Центра, независимой судебной системе общего права в лице Суда отводится важная роль в функционировании МФЦА и, соответственно, в эффективной реализации казахстанской инвестиционной программы, - сказал глава государства.

В завершение мероприятия Президент выразил благодарность Лорду Вульфу за его личный вклад в процесс создания судебной системы Центра, а также пожелал успехов и плодотворной работы Лорду Мансу в качестве Председателя Суда МФЦА.

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