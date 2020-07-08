Дефицита больничных коек нет - аким ВКО

На сегодняшний день по области заполнено только 30% коек.

Дефицита больничных коек в Восточном Казахстане нет. Об этом заявил аким области Даниал Ахметов, передает zakon.kz.

По его словам, в течение периода пандемии в области было увеличено число коек в инфекционных стационарах в 17 раз - 1770 штук. В провизорных стационарах их количество было увеличено с 401 до 1896.

В соответствии с нашим планом акимы районов и городов имеют программы по дальнейшему увеличению. Это связано с тем, что мы должны использовать эту паузу, чтобы подготовиться к сложной, возможно более тяжелой осенней кампании. 30% коек только занято, и мы имеем перспективу роста, - сказал Ахметов.

Глава области практически ежедневно проводит совещания с главврачами всех больниц, а также акимами областей, районов, городов и руководителями правоохранительных структур.

На сегодня мы знаем оперативную ситуацию и состояние каждой больницы. Мы видим загруженность, наличие тех или иных медпрепаратов. Все это отражается в схеме. Каждый аким вместе со мной мониторит ситуацию и принимает меры, - отметил Даниал Ахметов.

Так, перед каждым акимом и главрачом стоит задача не допускать загруженность тех или иных стационаров более 70%. Некоторые учреждения заполняются на 95%.

Считаю это недопустимым. Поскольку случайно или не случайно привозят больного, идет условный отказ, сразу начинается распространение слухов о дефиците больничных коек. Еще раз заверяю, у нас есть достаточное количество, - заверил глава области.

Такой подход, по словам акима ВКО, является принципиальным моментом в деятельности.

Эта работа настроена на то, чтобы в ближайшем будущем мы были готовы к более серьезным испытаниям. Я глубоко убежден, что с нынешней ситуацией мы справимся, - подчеркнул Даниал Ахметов.

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