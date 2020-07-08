Аким ВКО раскритиковал жителей, участвующих в тоях

Даниал Ахметов отметил, что весь июнь никто не носил маски.

Аким ВКО Даниал Ахметов раскритиковал жителей, которые организовывали тои и праздники, передает zakon.kz.

На онлайн-брифинге главе региона задали вопрос: "Зачем открывали границы, неужели нельзя было держать города закрытыми?".

По мнению главы области это было очень правильным решением.

Сегодня мы видим, что авиационным сообщением практически ни одного результата не было выявлено. С начала июня практически 15 дней всем прибывающим проводили экспресс тестирования, Мы просто должны привыкнуть к этому образу жизни, - сказал он.

Даниал Ахметов отметил, что весь июнь никто не носил маски.

Мы забыли о социальном дистанцировании. Наши земляки проводили тои. В нарушение всех требований проводили кучу мероприятий. Я вам напомню - житель Семея приехал к родственникам, в результате заразил 16 человек. Более того, один человек умер, - привел в пример аким ВКО.

Также он напомнил и о бабушке, которая решила отметить день рождения внука. В результате этого заболели девять человек. Таких примеров, по словам Ахметова, достаточно.

Мы должны сохранять социальную дистанцию и соблюдать дисциплину. Посмотрите на Германию, на другие страны, как там решают проблему. В той же маленькой Грузии народ дисциплинированный. У нас есть все возможности, но нужна дисциплинированность, - подчеркнул глава области.

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