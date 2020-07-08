В Узбекистане ужесточают карантин из-за возможного коллапса в здравоохранении

Если в день будет выявляться по 1000 случаев COVID-19, систему здравоохранения Узбекистана ждет полный коллапс.

С 10 июля в Узбекистане усиливают карантинные меры, передает zakon.kz.

Будет ограничено движение транспортных средств в городах и между регионами, вводится запрет на публичные и развлекательные мероприятия, а также на свадьбы и другие семейные церемонии. Гражданам старше 65 лет запрещается передвижение в общественных местах. Кроме того, приостанавливается работа парков отдыха, вещевых рынков и крупных магазинов, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, дошкольных образовательных учреждений и учебных курсов, объектов общественного питания (кроме работы на выдачу и доставку), санаториев, пансионатов и детских лагерей, пишет nuz.uz.

По данным gazeta.uz, вся территория страны переводится в "красную" - речь идет о запрете на передвижение автотранспортных средств между регионами (кроме служебного и личного транспорта организаций, занимающихся выращиванием сельхозпродукции).

Доктор медицинских наук, член штаба по борьбе с коронавирусом Хабибула Окилов объяснил, чем вызвано решение об усилении карантинного режима. В последние дни рост заболеваемости коронавирусом очень высок.

Койко-мест в стационарных больницах не осталось, несмотря на то, что бессимптомным пациентам разрешено проходить лечение дома и в гостиницах.

Из-за перепрофилирования больниц под лечение пациентов с коронавирусом остаются без лечения и умирают другие пациенты с хроническими заболеваниями. Пока нет статистики по косвенным жертвам от COVID-19, но на это нельзя закрывать глаза, сказал Окилов.

Он отметил, что, если в день будет выявляться по 1000 случаев COVID-19, систему здравоохранения Узбекистана ждет полный коллапс.

Чтобы этого избежать, было решено вернуться к строгим карантинным ограничениям. Это нужно, чтобы прервать цепочку распространения коронавируса.

Изначально мы просили два инкубационных периода (по 14 дней — 28 дней), но нам сказали, что для людей это будет очень сложно. Можем максимум терпеть 20 дней. Нам удалось убедить комиссию хотя бы на 20 дней. Если мы не примем жесткие меры, последствия могут быть трагическими, — подчеркнул профессор.

В Узбекистане на сегодня выявлено 10 838 больных коронавирусом, 6 811 - выздоровели, умерли - 42.

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