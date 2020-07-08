Сирия и Иран договорились о военном сотрудничестве

В рамках договора иранские военные будут укреплять сирийские системы противовоздушной обороны.

Сирия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в военной области, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Указано, что министр обороны Сирии корпусный генерал Али Абдалла Айюб и начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери подписали "всеобъемлющий договор о военном сотрудничестве". Этот документ предусматривает укрепление связей в военной области, в сфере безопасности и усиление постоянной координации между сторонами.

По словам Багери, в рамках подписанного договора Иран "будет укреплять сирийские системы противовоздушной обороны".

Иранский военачальник подчеркнул, что нынешнее соглашение "усиливает решимость (Ирана и Сирии – ред.) и намерение тесного сотрудничества перед лицом американского давления".

В конце мая в Сирии заявили о получении улучшенных МиГ-29. Самолеты переброшены на авиабазу Хмеймим в рамках военно-технического сотрудничества между Москвой и Дамаском.

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