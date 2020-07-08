Суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы условно.

Осужден еще один сообщник Аблязова, добровольно возвратившийся из международного розыска, сообщает zakon.kz.





Состоялся обвинительный приговор Медеуского районного суда № 2 Алматы в отношении еще одного сообщника ОПС Аблязова М.К. – Ауесканова Марата, добровольно возвратившегося из международного розыска. Ауесканов значился номинальным учредителем и директором ТОО "KBG Agro", которое использовано преступном сообществом в хищении денежных средств Банка путем его незаконного кредитования, - отметили в Антикорупционной службе.

Суд, приняв во внимание добровольное возвращение Ауесканова, полное признание вины, активное сотрудничество со следствием и малозначительность его роли, назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы условно.

Ауесканов долгое время скрывался за рубежом по поддельным документам, без средств существования и вдали от своих близких родственников только из-за того, что по поручению главного фигуранта в отношении всех скрывшихся лиц, в т.ч. и Ауесканова, организовывались препятствия в виде запугиваний и угроз, что по возвращению на Родину их ждет арест и длительное тюремное заключение.

Вместе с тем, весь период следствия Ауесканов находился на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а суд, как уже указано выше, назначил ему условное наказание.

Хотелось бы напомнить, что Ауесканов не первый, кто решил добровольно вернуться из розыска.

За последнее время из розыска вернулось 11 лиц. Среди них топ-менеджеры БТА, одни из самых активных сообщников Аблязова - Жаримбетов Жаксылык, Мамеш Садуакас (Председатели Кредитного комитета), Садыков Кайрат (директор Департамента по кредитованию) и Трофимов Артур (Председатель Совета директоров подконтрольных Аблязову компаний "ИПГ Евразия", "Евразия Сити" и "Славинвсетбанк").

Полученные от них показания, добровольно выданные сведения и документы оказали помощь в выявлении новых преступлений по хищению денег не только БТА Банка, но и других иностранных финансовых учреждений.

С учетом полного признания вины и оказанного содействия, суд назначил им также условные наказания.

За весь период расследования по делу обеспечено возмещение ущерба на сумму более 800 млрд. тенге.

Досудебное расследование продолжается в отношении 16-ти подозреваемых, находящихся в международном розыске, включая самого Аблязова.

Некоторые из них значатся в розыске уже свыше 10 лет. Из них еще 3 подозреваемых лица планируют добровольно возвратиться в Казахстан. По ним принимаются все необходимые меры по содействию в возвращении.

По делу также осуществляется тесное взаимодействие с компетентными органами более чем 50 стран посредством инициирования международных следственных поручений, из которых правоохранительные органы 12 стран начали собственное расследование против преступного сообщества Аблязова.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!