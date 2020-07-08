В Караганде от коронавируса вылечился 91-летний пациент
Он провел 10 дней в палате для тяжелобольных пациентов.
Фото : Pixabay8 июля 2020, 18:18
В Караганде от коронавируса выздоровел пациент 1929 года рождения - Арон Штоллер, передает zakon.kz.
Если бы не их (медперсонала) отношение, не знаю, как бы я выкарабкался. Мой лечащий врач Рафаэль Фахрутдинов - один из самых замечательных специалистов. Очень я ему благодарен. Я сложно перенёс эту болезнь. Когда лежал в больнице, мне не хватало кислорода, поднималось давление, повышалась температура. 10 дней я провёл в отдельной палате для тяжёлых пациентов инфекционной больницы в Михайловке. И все, начиная от санитаров и заканчивая главным врачом, очень хорошо ко мне относились. Большое спасибо всему коллективу, который работал во время моего пребывания в больнице, - цитирует Штоллера инстаграм-аккаунт akimat09.
Пациента уже выписали из больницы.
У пациента 1929 года рождения была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Двухсторонняя интерстициальная пневмония средней степени тяжести. После прохождения полного курса лечения и двойного отрицательного результата тестирования на КВИ он был выписан домой, - заявили в УЗ Карагандинской области.
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