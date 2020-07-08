В Казахстане увеличилось число кибератак в период карантина

Дистанционный режим работы усиливает цифровую уязвимость граждан.

По итогам первого полугодия 2020 года в Казахстане было зафиксировано 7,8 тыс. инцидентов нарушения информационной безопасности — на 25,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (10,4 тыс.), сообщает zakon.kz.

При этом наибольшее количество кибератак в текущем году наблюдается именно в «карантинных» апреле (1,5 тыс. инцидентов) и мае (1,7 тыс. инцидентов). Во время пандемии кибербезопасность становится более важной, так как множество людей работают или продолжают обучение удалённо из-за вынужденной изоляции или ограничения передвижения.

Напомним, с 5 июля текущего года из-за роста заражаемости в Казахстане государственная комиссия решила ввести ограничительные меры. В том числе было поручено сохранить дистанционную форму работы не менее 80% сотрудников госорганов, офисов, национальных компаний и иных организаций. Параллельно на дистанционную работу было переведено и множество сотрудников частных организаций. Массовый выход на удалённую работу делает казахстанцев более уязвимыми перед мошенничеством в интернете.

Крайне опасно и то, что киберпреступники могут дистанционно отключить информационные системы разных организаций, в том числе больниц, а также нарушить процессы их деятельности.

В текущем году заметнее всего увеличилось количество инцидентов, связанных с отсутствием доступа к интернет-ресурсу: за год показатель вырос более чем в 2,7 раза, до 1,5 тыс. случаев.

Также значительно увеличилось число DDoS-атак (атак на компьютерную систему с целью привести её к отказу в обслуживании) — на 68,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В результате подобных атак нарушается или полностью блокируется обслуживание законных пользователей, сетей, систем и иных ресурсов. Жертвами таких атак становятся коммерческие и информационные сайты. Хакеры в последнее время используют такой вид атак с целью вымогательства, требуя денег за прекращение атаки.

Кроме того, наблюдается рост фишинговых атак: плюс 13,8% за год, до 700 случаев. Сегодня фишинг — один из самых распространённых в мире видов киберпреступлений, с помощью которого чаще всего похищают аккаунты и банковскую информацию.

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