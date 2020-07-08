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Министерство индустрии и инфраструктурного развития соболезнует Жансеиту Туймебаеву

У заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана скончалась мать.

Фото : Pixabay8 июля 2020, 18:24

Сотрудники МИИР Казахстана выразили соболезнования заместителю Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеиту Туймебаеву, передает zakon.kz.

Коллектив Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК выражает искренние соболезнования заместителю Председателя Ассамблеи народа Казахстана Туймебаеву Жансеиту Кансеитовичу в связи с безвременной кончиной матери Туймебайкелины Улмекен Жаманкуловны, - говорится в сообщении.


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