Министерство индустрии и инфраструктурного развития соболезнует Жансеиту Туймебаеву
У заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана скончалась мать.
Фото : Pixabay8 июля 2020, 18:24
Сотрудники МИИР Казахстана выразили соболезнования заместителю Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеиту Туймебаеву, передает zakon.kz.
Коллектив Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК выражает искренние соболезнования заместителю Председателя Ассамблеи народа Казахстана Туймебаеву Жансеиту Кансеитовичу в связи с безвременной кончиной матери Туймебайкелины Улмекен Жаманкуловны, - говорится в сообщении.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5031089-f8ecbee3090ff359a1c0b805efae6e16
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...