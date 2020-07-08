В ЗКО школьница утонула в день похорон своей матери
Ребенок утонул при неизвестных обстоятельствах.
Фото : mgorod.kz8 июля 2020, 18:31
Трагедия произошла в поселке Серебряково 7 июля, сообщает zakon.kz.
Неподалеку от места трагедии у реки находились рыбаки, которые рассказали журналистам "МГ", что они первыми обнаружили утонувшего ребенка.
Со слов жительницы села Светланы, ее муж с другом сидели по оба берега реки. На тот момент, они уже знали, что спасатели ищут утонувшего ребенка.
Как только мы увидели водолазов, вместе с детьми вышли из реки и решили прогуляться по лесу. Когда вернулись, мой муж Роман Щучкин сказал, что приплыло тело девочки. Потом позвал на помощь своего товарища Романа Турускина, и тот за руку достал утонувшего ребенка из воды. Мой супруг помог ему. Мы знаем, что она училась в шестом классе. Это местные жители и сегодня день похорон ее матери, - рассказала Светлана Щучкина.
В пресс-службе ДЧС ЗКО информацию о гибели 11-летней девочки на воде подтвердили.
Ребенок утонул на Кушумском канале при неизвестных обстоятельствах в 18.00. Спустя три часа тело девочки было извлечено из воды местным жителем Турускиным, - пояснили в ДЧС ЗКО.
Стоит отметить, что всего за пару дней в ЗКО утонули двое детей и двое мужчин. В регионе уже больше недели установилась жаркая погода до +35-39 градусов.
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