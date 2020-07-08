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В ЗКО школьница утонула в день похорон своей матери

Ребенок утонул при неизвестных обстоятельствах.

Фото : mgorod.kz8 июля 2020, 18:31

Трагедия произошла в поселке Серебряково 7 июля, сообщает zakon.kz.

Неподалеку от места трагедии у реки находились рыбаки, которые рассказали журналистам "МГ", что они первыми обнаружили утонувшего ребенка.

Со слов жительницы села Светланы, ее муж с другом сидели по оба берега реки. На тот момент, они уже знали, что спасатели ищут утонувшего ребенка.

Как только мы увидели водолазов, вместе с детьми вышли из реки и решили прогуляться по лесу. Когда вернулись, мой муж Роман Щучкин сказал, что приплыло тело девочки. Потом позвал на помощь своего товарища Романа Турускина, и тот за руку достал утонувшего ребенка из воды. Мой супруг помог ему. Мы знаем, что она училась в шестом классе. Это местные жители и сегодня день похорон ее матери, - рассказала Светлана Щучкина.

В пресс-службе ДЧС ЗКО информацию о гибели 11-летней девочки на воде подтвердили.

Ребенок утонул на Кушумском канале при неизвестных обстоятельствах в 18.00. Спустя три часа тело девочки было извлечено из воды местным жителем Турускиным, - пояснили в ДЧС ЗКО.

Стоит отметить, что всего за пару дней в ЗКО утонули двое детей и двое мужчин. В регионе уже больше недели установилась жаркая погода до +35-39 градусов.


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