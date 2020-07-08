Спецпроект "Первого Канала Евразия": Столичный мурал

Площадь монументального творения – 600 квадратных метров.

На одном из зданий территории "ЭКСПО" появилась яркая картина размером 40 на 15 метров. От других изображений, размещенных в главном городе Казахстана, это отличается тем, что оно является еще и частью документального фильма, который накануне был показан в эфире "Первого Канала Евразия", передает zakon.kz.

"Миссия: созидать" - это фильм о стране и о людях. 11 героев рассказывают свои истории, связанные с развитием Казахстана, а также с Первым президентом Нурсултаном Назарбаевым, чья личность тесно переплетена с каждым этапом становления независимой республики. Параллельно с тем, как воспоминания складываются в общую картину, зритель видит эпизоды создания мурала, и только в финале его изображение показывается целиком.

За идею этого мурала я взял такой принцип: издалека должна читаться простота – Мәңгілік ел – узнаваемая карта Казахстана, 9-я по своей величине. И в то же время изображение карты позволяет мне насытить смыслом, определенными визуальными образами, которые являются, может быть, символами этой территории, - рассказал автор мурала Серик Буксиков.

Площадь монументального творения – 600 квадратных метров. От идеи до сдачи готового, яркого элемента городской живописи прошло 2 недели. Карта Казахстана словно мозаика. При этом каждая деталь является и самодостаточной единицей, и неотъемлемой частью общей картины.

Я бы не хотел, чтобы Казахстан терял свои позиции в космонавтике. Поэтому я, например, здесь отразил в районе карты, где Байконур изобразил "гагаринский" старт, - заявил Буксиков.

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