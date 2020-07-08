На приобретение средств индивидуальной защиты выделены средства из общественного фонда "Парыз".

Почти полмиллиона жителей ВКО обеспечат многоразовыми масками, сообщает zakon.kz.

По поручению акима области Даниала Ахметова средства индивидуальной защиты начали бесплатно получать граждане из социально уязвимых слоев населения. На приобретение средств индивидуальной защиты выделены средства из общественного фонда "Парыз".

В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции многоразовыми масками будут обеспечены 470 тысяч восточноказахстанцев. Среди них – пенсионеры (в том числе ветераны ВОВ, труженики тыла и приравненные к ним), получатели АСП, многодетные, малообеспеченные, инвалиды 1,2,3 групп, дети–сироты, родители детей-инвалидов. Раздача масок населению начата с 6 июля. На сегодня их уже получили 75 тысяч человек.

В настоящее время 194 тысячи масок отгружены в города и районы области. 276 тысяч масок будут направлены во все населенные пункты области в течение суток.

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