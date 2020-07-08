В Алматы разъяснили алгоритм обращения по поводу нарушений карантина

Мониторинговыми группами проведены разъяснительные работы по 278 объектам.

С 5 по 7 июля на горячие линии Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы от жителей поступило 69 обращений, сообщает zakon.kz.

По обращениям проведена соответствующая работа, в т. ч. с выездом по указанным адресам. При этом 15 обращений не были подтверждены.

Ранее акимат Алматы опубликовал контактные номера, по которым алматинцы могут обратиться в случае обнаружения нарушений карантинных мер.

У каждого района города есть свой номер телефона, по которому можно обратиться:

Алатауский район – 8 (775) 781-45-50;

Алмалинский район – 8 (701) 716-59-25;

Ауэзовский район – 8 (701) 400-91-93, 8 (747) 761-55-82;

Бостандыкский район – 8 (701) 122-30-59;

Жетысуский район – 8 (701) 107-17-90, 8 (747) 557-40-71;

Медеуский район – 8 (707) 822-40-78;

Наурызбайский район – 8 (707) 752-79-27;

Турксибский район – 8 (701) 194-07-19, 8 (705) 189-52-89, 8 (707) 189-52-89.

Напоминаем, что у любого горожанина есть право лично обращаться по данным номерам, чтобы сообщить о фактах нарушения карантина.

Следует отметить, что перед обращением необходимо учесть установленный порядок приема обращений в госуорганы для того, чтобы минимизировать количество неподтвержденных случаев.

Так, для того чтобы обращение было рассмотрено, позвонив по данным номерам, горожанам необходимо в первую очередь представиться и сообщить адрес, по которому было замечено нарушение, а также рассказать подробности нарушения. Также жителям Алматы рекомендовано по возможности предоставлять доказательства нарушения в формате фотографий или видео для гарантированного обеспечения привлечения к ответственности. Рассмотрению не подлежат анонимные обращения, а также обращения, в которых не изложена суть вопроса.

В целом в Алматы по поручению акима в усиленном режиме продолжается работа мониторинговых групп. Так, только за 7 июля по городу работало 36 мобильных групп (в составе сотрудники районных акиматов, Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, местной полицейской службы).

Проведен мониторинг 896 объектов, из которых деятельность 21 объекта была приостановлена. В отношении 15 объектов составлены протоколы об административном правонарушении:

- Алатауский район – за нарушение ограничительных норм к административной ответственности привлечены 2 объекта (1 автомойка, 1 СТО) и 2 (1 детский сад, 1 процедурный кабинет) за несоблюдение санитарных норм;

- Наурызбайский район – за нарушение ограничительных норм к адм.ответственности привлечено 5 объектов (1 парикмахерская, 1 салон красоты, 2 автомойки, 1 СТО);

- Турксибский район – за нарушение ограничительных норм к адмответственности привлечено 4 объекта (СТО, 2 автомойки, вулканизация) и 2 (магазин, кафе) за несоблюдение санитарных норм.

​Кроме того, мониторинговыми группами проведены разъяснительные работы по 278 объектам, чья деятельность разрешена и находится на контроле.

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