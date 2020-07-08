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Венецианский кинофестиваль не уйдет в онлайн

Фестиваль не будет уходить в онлайн и должен пройти очно в залах со 2 по 12 сентября.

Фото : Getty Images8 июля 2020, 18:53

Показы картин основного конкурса Венецианского кинофестиваля и конкурса "Горизонты" пройдут с учетом всех предосторожностей по недопущению распространения коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Фестиваль не будет уходить в онлайн и должен пройти очно в залах со 2 по 12 сентября. Программа фестиваля будет опубликована 28 июля. В режиме онлайн-вещания пройдет только конкурс "Виртуальная реальность".

Показы состоятся в залах на острове Лидо, куда будут добавлены две открытые площадки. Программу "Венецианская классика", где на конкурсной основе представляются отреставрированные ленты, а также документальные фильмы о кино, перенесут в Болонью. Там они пройдут при исторической Синематеке Болоньи с 25 по 31 августа.


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