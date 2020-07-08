Писатель Мухтар Шаханов госпитализирован с пневмонией

Литератору и бывшему депутату 2 июля исполнилось 78 лет.

Писатель и главный редактор журнала "Жалын" Мухтар Шаханов попал в больницу с пневмонией, сообщает zakon.kz.

Об этом Sputnik Казахстан сообщил его заместитель Кудияр Билал.

Тест на коронавирус показал отрицательный результат.

2 июля мы в редакции поздравляли его с днем рождения. Уже тогда он чувствовал недомогание. На следующий день Мухтар Шаханов с пневмонией был госпитализирован в больницу. Сейчас состояние улучшилось, думаем, в ближайшие дни выпишется на амбулаторное лечение, - рассказал замглавреда Билал.

Мухтар Шаханов родился в селе Карасу Туркестанской области 2 июля 1942 года. Известный писатель и поэт, бывший депутат мажилиса парламента (1993), политический деятель и дипломат.

В 1989 выступал в Кремле с посланием депутатам ВС СССР о сокрытии фактов насильственного подавления Декабрьских событии 1986 года.

В 2009 году возглавил движение против передачи миллиона гектаров сельскохозяйственных территорий на востоке Казахстана в аренду Китаю.

Выступал за введение латиницы в Казахстане.

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