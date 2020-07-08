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В Казахстане еще 16 человек умерли от коронавируса

На сегодняшнее число смертельных случаев составляет 280.

Фото : 24tv.ua8 июля 2020, 19:09

Еще 16 человек умерли от коронавируса в Казахстане, передает zakon.kz.

Об этом говорится на Национальном центре общественного здравоохранения.

По информации центра, на 8 июля насчитается 280 летальных случае. Ранее было известно о 264.

Напомним, что за 51 тысячу перевалило число больных коронавирусом в стране.


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