В Казахстане еще 16 человек умерли от коронавируса
На сегодняшнее число смертельных случаев составляет 280.
Фото : 24tv.ua8 июля 2020, 19:09
Еще 16 человек умерли от коронавируса в Казахстане, передает zakon.kz.
Об этом говорится на Национальном центре общественного здравоохранения.
По информации центра, на 8 июля насчитается 280 летальных случае. Ранее было известно о 264.
Напомним, что за 51 тысячу перевалило число больных коронавирусом в стране.
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