В Украине священник торговал оружием

Мужчина онлайн покупал стартовые и шумовые пистолеты, переделывал их в боевые, а затем находил покупателей.

Во Львовской области Украины священник попался на торговле оружием, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

Ранее 48-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием. В декабре 2018 года его приговорили к пяти годам лишения свободы, но на основании ст. 75 УК он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком, если он в течение двух лет не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

На этот раз полиция установила, что мужчина в собственном доме организовал оружейную. Через интернет покупал стартовые, шумовые пистолеты и макеты других видов оружия, переделывал в боевые. Также он изготавливал патроны к этим пистолетов. В дальнейшем подыскивал покупателей и по почте переправлял им оружие. Чтобы не попасть в поле зрения полицейских, при покупке пистолетов и отправке по почте "товара" мужчина использовал фиктивные анкетные данные.

Полиция задокументировала несколько фактов продажи оружия. Его изъяли и направили на экспертное исследование, которое установит, являются ли изъятые пистолеты огнестрельным оружием, пригодным к стрельбе.

Теперь проводятся обыски во Львовской, Черкасской и Киевской областях, в частности, по месту жительства злоумышленника, а также у покупателей оружия. Уже изъято восемь пистолетов, ружье, 15 магазинов, шесть глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты и другие элементы оружия.

За совершенное злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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