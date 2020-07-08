Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пандемия не может быть оправданием ограничения демократии - Меркель

Многие страны ограничили права граждан, но эти меры должны иметь краткосрочный характер, указала канцлер ФРГ.

Фото : zimbio.com8 июля 2020, 19:51

Пандемия коронавирусной инфекции не может быть оправданием подрыва демократических принципов, меры по ограничению прав граждан должны носить лишь временный характер. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Европарламенте с повесткой председательства ФРГ в ЕС, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Ситуация с распространением инфекции никогда не может быть оправданием упразднения демократических принципов, - сказала Меркель.

Меркель напомнила, что многие страны ограничили права граждан, чтобы взять под контроль ситуацию, но эти меры, по ее словам, должны иметь краткосрочный характер.

Канцлер отметила, что пандемия имеет как экономические, так и социальные последствия, многие люди боятся за свое существование.

Все они нуждаются в нашей общей поддержке, - сказала Меркель.

Канцлер подчеркнула, что сознательно решила совершить свой первый после начала пандемии зарубежный визит именно в Брюссель. "Я верю в Европу", - отметила глава правительства.

Меркель также обозначила пять приоритетов во время председательства Германии в ЕС. Это соблюдение прав человека, поддержание сплоченности в ЕС, борьба с глобальным потеплением, развитие цифровых технологий и ответственность Европы в глобализированном мире.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты