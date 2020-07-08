Пандемия не может быть оправданием ограничения демократии - Меркель

Многие страны ограничили права граждан, но эти меры должны иметь краткосрочный характер, указала канцлер ФРГ.

Пандемия коронавирусной инфекции не может быть оправданием подрыва демократических принципов, меры по ограничению прав граждан должны носить лишь временный характер. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Европарламенте с повесткой председательства ФРГ в ЕС, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Ситуация с распространением инфекции никогда не может быть оправданием упразднения демократических принципов, - сказала Меркель.

Меркель напомнила, что многие страны ограничили права граждан, чтобы взять под контроль ситуацию, но эти меры, по ее словам, должны иметь краткосрочный характер.

Канцлер отметила, что пандемия имеет как экономические, так и социальные последствия, многие люди боятся за свое существование.

Все они нуждаются в нашей общей поддержке, - сказала Меркель.

Канцлер подчеркнула, что сознательно решила совершить свой первый после начала пандемии зарубежный визит именно в Брюссель. "Я верю в Европу", - отметила глава правительства.

Меркель также обозначила пять приоритетов во время председательства Германии в ЕС. Это соблюдение прав человека, поддержание сплоченности в ЕС, борьба с глобальным потеплением, развитие цифровых технологий и ответственность Европы в глобализированном мире.

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