Мошенники на карантине: осторожно, вишинг

Вишинг является одним из распространенных способов кражи средств со счетов граждан.

В карантинный период активизировались телефонные мошенники, которые используют технологии социальной инженерии, чтобы узнать персональные данные клиентов банков, сообщает zakon.kz со ссылкой на Fingramota.kz.

Вишинг является одним из распространенных способов кражи средств со счетов граждан.

Мошенники обзванивают заемщиков, представляясь сотрудниками известных банков, при этом они ловко подделывают номера, с которых звонят. Это может быть короткий номер колл-центра банка – современные технологии позволяют это сделать без особых усилий. При этом сами злоумышленники могут находиться в другом городе или даже в другой стране.

Финансовые мошенники идут на данные ухищрения с одной целью – выманить персональные данные "жертвы". Это ИИН, данные платежной карты или счета, CVV/CVC код, код из SMS-сообщения. И тогда злоумышленники могут обналичить все средства на карте или счете.

Как не стать жертвой вишинг-мошенников

- Лучше невежливо прервать разговор, чем вежливо сообщить PIN-код карты.

Даже старые проверенные методы мошенников работают безотказно. Самый простой развод: звонит якобы сотрудник банка. Он тревожно сообщает, что по вашей карте пытаются провести транзакцию. И если это не вы, то вам необходимо срочно предоставить звонящему всю информацию по своей карте. В таком случае лучше сразу прервать разговор и положить трубку.

Напоминаем, что сотрудник банка никогда не запросит эти данные и первым не позвонит. Для того, чтобы убедиться в том, что к вам позвонили финансовые мошенники, необходимо позвонить в банк, в котором вы обсуживаетесь. Но ни в коем случае не на тот номер, с которого поступил звонок.

- Не спешите раскрывать первому звонящему свои данные, в банке их и так знают.

Настоящему банковскому менеджеру нет нужды звонить вам, чтобы уточнить вашу фамилию, паспортные данные, какие карты были оформлены, сколько денег на них осталось. В банке имеется ваше полное финансовое досье – кредитная история. Поэтому с этими вопросами сотрудники банка по телефону никогда к вам не обратятся. Эта информация представляет ценность только мошенникам.

Помните, что банки никогда не звонят сами, чтобы спросить по телефону у клиентов: полный номер карточки; срок ее действия; CVC/CVV; логин и пароль к интернет-банкингу; кодовое слово, код из SMS-сообщения.

Эти данные банк может запросить только в том случае, если вы сами позвонили туда, чтобы решить какой-то вопрос. Например, разблокировать карту при поездке за рубеж, уточнить, где можно забрать перевыпущенную карту и т.п. Если же вам звонят и, представляясь сотрудником банка, запрашивают такую информацию, даже, если ее необходимо продиктовать автоответчику, то можно не сомневаться – это мошенники.

- Не поддавайтесь панике, если вас попытаются напугать телефонные мошенники.

- На паническое заявление о том, что с вашей картой серьезная проблема лучший ответ: "Сейчас позвоню или схожу в банк, чтобы проверить это лично". Будьте уверены – звонящий тут же отключится. Это очень распространенная уловка – напугать владельца карточки.

Ситуации могут быть придуманы разные:

- "Кто-то проводит подозрительные транзакции по вашей карточке";

- "Срочно! Уже списана n-ная сумма с вашего счета/карточки, чтобы спасти остаток, надо деньги перевести на временный счет";

- "Это вы пять минут назад подали заявку на оформление кредита? Если нет, то срочно нужны ваши данные, чтобы отменить ее";

- "Ваша карточка заблокирована, чтобы ее разблокировать на ваш телефон придет SMS, в котором указан код, назовите его" и т.д. Главная цель мошенников – напугать вас.

Стоит помнить, что если с вашей картой действительно какие-то проблемы, то банк может сам ее заблокировать и, скорее всего, пришлет об этом уведомление по оговоренному в договоре каналу. И лучше всего перезвонить самим в отделение банка и уточнить, действительно ли это они отправили уведомление.

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