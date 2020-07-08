Токаев: Мы проведем работу над ошибками

Из-за коронавируса система здравоохранения испытывает большие нагрузки.

Касым-Жомарт Токаев в своем телеобращении отметил, что будет произведена работа над ошибками, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что распространение коронавируса не снижается.

В ряде стран карантинные меры повторно ужесточаются. К сожалению, у в нашей стране ситуация не улучшается. Было принято решение с 5 июля ужесточить карантинные меры. Поэтому ближайшие 2 недели будут решающие. Прошу соблюдать карантинные меры. Из-за коронавируса система здравоохранения испытывает большие нагрузки. Мы проведем работу над ошибками, - добавил он.

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