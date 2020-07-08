В ближайшие дни проблема с лекарственным обеспечением будет решена - Токаев

В аптеки поступит парацетамол и антибиотики.

В ближайшие дни проблема с лекарственным обеспечением в Казахстане будет решена, сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

В розничную сеть уже поступают необходимые лекарства. Доставлено 800 тысяч упаковок парацетамола, до конца недели ожидается поставка еще 900 тысяч упаковок. 150 тысяч упаковок антибиотиков уже отгружено в аптечную сеть. В ближайшие дни проблема с лекарственным обеспечением будет решена, - сказал глава государства.

Также Токаев попросил сограждан не создавать ажиотажа.

Но прошу людей не закупать лекарства впрок и не создавать ажиотаж. Расходование лекарственных средств будет находится на особом контроле, - заверил Президент.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!