Токаев: Некоторые устраивают политические игрища

Глава государства обратился к казахстанцам с просьбой не паниковать и не закупать лекарства впрок.

Лицам, которые устраивают политические игрища, распускают слухи и подогревают ситуацию призывами будет дана правовая оценка, заявил в ходе обращения к гражданам Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Вновь обращаюсь с просьбой к гражданам не паниковать, не закупать лекарства впрок, создавая ажиотажный спрос на них. В целом, на закуп лекарственных препаратов, аппаратов ИВЛ, стимулирование медработников и другие неотложные меры направляется не менее 150 млрд тенге. Расходование средств будет на особом контроле, — заверил Токаев.

Он подчеркнул, что сейчас крайне важно не допускать панику в обществе.

Некоторые бессовестные дельцы пытаются воспользоваться непростой ситуацией и заработать на этом. Ими создается искусственный ажиотаж и намеренно завышаются цены на столь нужные медицинские препараты. По моему поручению правоохранительные органы начали привлекать к ответственности лиц, занимающихся спекуляцией лекарств, — сказал Президент.

Он добавил, что акиматам следует проводить общественные рейды и выявлять подобные факты.

Некоторые лица устраивают политические игрища, распускают слухи, подогревают ситуацию разного рода предположениями и призывами, пытаются разжечь рознь в обществе. Такого рода манипуляции крайне опасны, поэтому им будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан

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