"Кайрат" официально подтвердил трансфер Вагнера Лава
Футболист подписал контракт сроком на полгода.
Фото : ФК "Кайрат"8 июля 2020, 21:21
ФК "Кайрат" подписал бразильского нападающего Вагнера Лава, передает zakon.kz со ссылкой на сайт клуба.
Соглашение рассчитано на полгода с возможностью продления, однако, на какой срок возможна пролонгация, не указано.
На счету Вагнера Лава 20 матчей и четыре гола за сборную Бразилии. Он дважды с командой становился победителем Кубка Америки.
В разные года форвард выступал за ЦСКА, "Монако", "Бешикташ", "Фламенго" и "Монако".
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