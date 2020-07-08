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"Кайрат" официально подтвердил трансфер Вагнера Лава

Футболист подписал контракт сроком на полгода.

Фото : ФК "Кайрат"8 июля 2020, 21:21

ФК "Кайрат" подписал бразильского нападающего Вагнера Лава, передает zakon.kz со ссылкой на сайт клуба.

Соглашение рассчитано на полгода с возможностью продления, однако, на какой срок возможна пролонгация, не указано.

На счету Вагнера Лава 20 матчей и четыре гола за сборную Бразилии. Он дважды с командой становился победителем Кубка Америки.

В разные года форвард выступал за ЦСКА, "Монако", "Бешикташ", "Фламенго" и "Монако".


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