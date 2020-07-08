В Министерстве обороны обсудили боевую готовность в условиях новых реалиях

К убытию в миссию "Временные силы ООН в Ливане" готовится четвертая миротворческая рота. Ротация казахстанского контингента запланирована на август.

Ряд актуальных вопросов, касающихся деятельности казахстанской армии, обсудили в Министерстве обороны в ходе еженедельного аппаратного совещания, передает zakon.kz.

В Вооруженных Силах продолжаются мероприятия оперативной и боевой подготовки. В ходе совместной штабной мобилизационной тренировки выявлены недоработки по целесообразности некоторых формирований стратегического резерва, а также комплектованию частей приписным личным составом и техникой. Кроме того, по итогам зимнего периода обучения выявлены "традиционные" недостатки в звене "рота-взвод". Командующим поручено устранить их, максимально эффективно используя время, пока в войсках продолжается подготовка по специальности.

Также в июле в рамках Единой комплексной стратегической задачи командующие региональных командований и родов войск будут отрабатывать групповую оперативную летучку по тематике специальной войсковой операции.

Повседневная жизнедеятельность войск организована с соблюдением введенных ранее ограничений и санитарных требований. В рамках усиления карантинных мер значительная часть личного состава переведена на удаленный режим работы, с сохранением боеготовности подразделений. С учетом ограничений в работе общественного транспорта, для сохранения здоровья военнослужащих, поручено осуществлять доставку личного состава служебным автотранспортом.

Министром поручено командирам контролировать военнослужащих, находящихся на удаленном режиме дома, не допускать хождений по гостям, встреч с друзьями и родственниками. Улучшить разъяснительную работу среди членов семей военнослужащих, так как именно члены семей, в том числе дети зачастую служат каналом проникновения КВИ в армейскую среду.

К убытию в миссию "Временные силы ООН в Ливане" готовится четвертая миротворческая рота. Ротация казахстанского контингента запланирована на август.

Указано на необходимость своевременного завершения сплошной очистки полигонов.

В настоящее время воинские части Вооруженных Сил комплектуются молодым пополнением военнослужащих срочной службы. Призывные комиссии работают с соблюдением строгих санитарно-противоэпидемических требований.

Министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев поручил обеспечить охват призывников лабораторными исследованиями на наличие коронавируса, во взаимодействии с местными исполнительными органами наладить обеспечение необходимыми расходными материалами. Для безопасности здоровья молодого пополнения и исключения рисков распространения вируса в армейской среде проверку целесообразно проводить дважды: на сборных пунктах и по прибытию в воинские части с обязательной изоляцией на двухнедельный карантин.

Местным органам военного управления, непосредственно работающим с допризывным и призывным контингентом, поручено направить усилия на повышение качества работы. Отмечено, что многие военкоматы и по стилю работы, по техническому оснащению, по внешнему виду остались в прошлом веке. Местные органы военного управления должны иметь современный облик и стиль работы, ориентированный на электронный формат и принцип "оперативно и качественно".

Реформирование деятельности и облика местных органов военного управления (военкоматов) – одна из приоритетных задач в Вооруженных Силах, так как "военкоматы" - это "витрина", "лицо" Вооруженных Сил. Департаменту организационно-мобилизационной работы поручено подготовить подробный план и незамедлительно приступить к его реализации, в том числе "цифровой военкомат".

Одной из тем повестки дня стала изобретательская и рационализаторская деятельность в Вооруженных Силах. Министр отметил, что передовые идеи и творчество в сфере военных технологий должны получать поддержку руководства оборонного ведомства.

К слову, изобретательские способности военнослужащих активно проявляются в различных сферах. В частности, профессорско-преподавательский состав военных вузов разрабатывает и успешно внедряет в процесс обучения курсантов различные новшества. К примеру, для отработки летной практики курсантов в Военном институте Сил воздушной обороны внедрен комплекс процедурных тренажеров "Виртуальный аэродром", в состав которого входят четыре учебно-боевых самолета Л-39, два учебно-боевых вертолета Ми-8МТ и два рабочих места руководства полетами.

Обсуждение коснулось также жилищного обеспечения бывших военнослужащих. Будет продолжена реализация механизма по обмену служебного жилья.

В ходе аппаратного совещания глава оборонного ведомства за добросовестное и качественное исполнение должностных обязанностей и своевременное устранение имевшихся недостатков после вступления в должность, объявил благодарность командиру авиационной базы

г. Нур-Султана полковнику Максутбеку Адилбаеву.

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