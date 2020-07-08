Аким Атырауской области рассказал о мерах по борьбе с COVID-19

При поликлиниках сформирована 61 мобильная бригада. Лечение на дому проводится в амбулаторных условиях для пациентов с бессимптомными и легкими формами инфекции COVID-19.

В ходе онлайн брифинга аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов ответил на все главные вопросы по борьбе с коронавирусом в регионе, сообщает служба коммуникаций Атырауской области, передает zakon.kz.

В целом эпидемиологическая ситуация в городе была стабильной до конца мая. На это положительно повлияло чрезвычайное положение и строгие карантинные меры. К сожалению, с июня число инфицированных людей стало фиксироваться как в центре города, так и в районах, - сказал глава региона.

На территории Атырауской области с 27 марта по 7 июля зарегистрировано 6 156 подтвержденных случаев COVID-19, включая бессимптомных.

Большинство зараженных коронавирусом граждане в возрасте от 20 до 60 лет. Из них 3 373 случая выявлены во время скрининга. 1 902 контактировавшие с больными. У остальных вирус выявлен при самостоятельном обращении за медицинской помощью. Люди в районах и в сельских местностях собравшиеся на свадьбах и поминках, также способствовали распространению вируса, - отметил Махамбет Досмухамбетов.

Вместе с тем, местными исполнительными органами совместно с представителями республиканских министерств проводится комплексная работа по стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.

В связи с тем, что мы раньше не сталкивались с подобной ситуацией, возник ряд проблем. Но мы быстро восполняем эти пробелы. Соответственно, на базе областной больницы дополнительно открыт инфекционный стационар на 400 мест. Кроме того, планируется открыть дополнительные места в Курмангазинской районной больнице и Атырауском областном кардиологическом центре, - подчеркнул аким области.

По его словам, наблюдается дефицит медицинских кадров. В частности, в области не хватает 278 специалистов, врач общей практики, анестезиолог - реаниматолог, акушер - гинеколог, инфекционист и эпидемиолог.

В данном направлении проводится определенная работа. В частности, мы рассматриваем вопрос привлечения специалистов из России в Атырау. Кроме того, в этом году ожидается прибытие в регион молодых специалистов, - пояснил Махамбет Досмухамбетов.

Глава региона рассказал и о работе скорой медицинской помощи. В ближайшее время в Атырау ожидается прибытие 15 машин скорой помощи. На сегодняшний день в медицинских организациях задействован 41 автомобиль скорой помощи.

В сентябре-октябре на средства, выделенные из республиканского бюджета, в рамках лизинга, будут приобретены 40 санитарных автомобилей. Планируется приобретение еще 15-ти. В этом направлении проводится активная работа,- сказал глава региона.

Отметив, что при поликлиниках сформирована 61 мобильная бригада. Лечение на дому проводится в амбулаторных условиях для пациентов с бессимптомными и легкими формами инфекции COVID-19.

Большая работа ведется и с обеспечением региона медицинскими препаратами. В том числе и по обеспечению лекарствами социально уязвимые слои населения. На сегодняшний день в регионе имеется 314 аптек, из них 223 находятся в областном центре. Через СК-Фармация в стационары и организации первичной медико-санитарной помощи доставлены лекарственные средства.

Согласно моему поручению, при помощи городского акимата вчера в область оперативно были доставлены 430 видов лекарств на сумму 220 миллионов тенге. Среди них имеется наиболее востребованные антибиотики на сегодняшний день, такие как азитромицин, цефазолин, цефтриаксон, жаропонижающие средства и витамины. Партия этих препаратов обеспечивает потребности населения области. Лекарства розданы не только городским аптекам, но и районным. В конце недели будут поставлены еще лекарственные препараты в таком же объеме, также имеются определенные запасы необходимых препаратов. А с привлечением предпринимателей мы планируем распределить препараты среди социально уязвимых слоев населения,- рассказал Махамбет Досмухамбетов

Чтобы необходимые лекарства дошли до людей, данный процесс будет под строгим контролем.

Хотелось бы отметить, что в области создана мобильная группа, состоящая из нескольких контролирующих органов. Они следят за тем, чтобы цены на лекарства не завышались. Я предупреждаю, что в рамках закона все нарушители будут привлекаться к ответственности. Работа по их выявлению продолжается, - отметил глава региона.

За всеми жалобами и предложениями от населения ведется мониторинг областным оперативным штабом. В Атырауской области за 3 дня начала работы оперативного штаба по борьбе с коронавирусом поступило большое количество вопросов и предложений.

На поступившие вопросы даны ответы на основании последнего постановления Главного государственного санитарного врача области. И на основании предложений, высказанных населением, в постановление были внесены соответствующие изменения. В результате график работы аптек продлен с 18.00 до 22.00 часов, а работы букмекерских офисов и кальян баров запрещены, - резюмировал Махамбет Досмухамбетов.

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