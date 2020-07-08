Помпео призвал наказать Росию и Китай за вето в Совбезе ООН по Сирии

Ранее РФ и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал страны мира наказать Россию и Китай за вето в СБ ООН по гуманитарным аспектам в Сирии, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Ранее РФ и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей на год работу двух погранпереходов ("Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям") на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи в САР. За резолюцию проголосовали все остальные 13 членов СБ ООН. Мандат действия КПП истекает 10 июля.

В Сирии действия режима Асада, России и Китая по сокращению допуска жизненно необходимых лекарств и пищи ухудшают и без того ужасную ситуацию на местах. Лишь вчера Россия и Китай вновь наложили вето на действия СБ ООН, которые позволили бы поддержать гуманитарный доступ к отчаявшимся людям в Сирии. На протяжении последних месяцев Россия и КНР не раз злоупотребляли своим правом вето в Совете Безопасности, чтобы поддерживать стратегию режима Асада — уморить голодом собственный народ, - заявил Помпео на пресс-конференции.

Они (РФ и КНР) явно рассчитывают на то, что они ничего не заплатят за свои действия в СБ. Они думают, что их партнерство с режимом Асада принесет политические и экономические выгоды, которые перевешивают любую цену, совесть и моральные обязательства. Нашей обязанностью, обязанностью ответственных стран в мире является увеличить цену для них, задокументировать, как влияют подобные решения на людей, и использовать этот пример, чтобы напомнить миру о том, кого поддерживают эти два режима, - добавил Помпео.

По мере того как сирийская армия стала брать под контроль все больше территорий, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Как заявляли российская и сирийская стороны, теперь гуманитарная помощь должна доставляться в районы через территорию Сирии, а не с территории соседних государств.

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