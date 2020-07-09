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США пообещали новые меры против Китая в ближайшие недели

Власти США рассматривают также возможность введения мер в отношении китайского приложения TikTok и социальной сети WeChat.

Фото : Pixabay9 июля 2020, 00:28

Власти США в ближайшие дни и недели введут в действие значительное количество новых мер в отношении Китая. Об этом заявил в среду журналистам в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Я думаю, что вы увидите введение в действие значительного количества мер в отношении Китая в ближайшие дни и недели. На стол президента поступает большое количество законопроектов, я думаю, что будет <...> большое количество действий в отношении Китая, - сказал О'Брайен.

Президент уже говорил, что Гонконг больше не будет рассматриваться как отдельное образование, к нему будут относиться как к части Китая. Будет введено в действие некоторое количество документов и предпринят ряд действий для реализации этой концепции президента, - отметил также помощник Дональда Трампа.

По его словам, власти США рассматривают также возможность введения мер в отношении китайского приложения TikTok и социальной сети WeChat. По утверждению О'Брайена, они используются "для получения личных данных американцев, которые затем отправляются в Пекин, где их могут использовать для враждебных целей".

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Правовой акт предусматривает пожизненное заключение в качестве максимального наказания, создание в Гонконге органов безопасности с широким кругом полномочий, возможностью ведения следствия и рассмотрения отдельных дел на территории материкового Китая. Белый дом ранее воспринял инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга и обещал ответить санкциями.


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