Глава МИД Египта заявил о возвращении ИГ в Ливию

Глава ведомства добавил, что члены ООН также "должны осудить и любую форму поддержки, оказываемую экстремистам любой региональной стороной".

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри, выступая в среду на заседании СБ ООН, заявил о возвращении в Ливию боевиков ИГ*(Террористическая организация, запрещенная в Казахстане), передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Я очень обеспокоен тем, что боевики ИГ* вновь появились в некоторых городах западной Ливии, в особенности в Сабрате. Поэтому я пользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить, что государства-члены организации обязаны вести борьбу с терроризмом в Ливии, - заявил министр.

Глава ведомства добавил, что члены ООН также "должны осудить и любую форму поддержки, оказываемую экстремистам любой региональной стороной".

По словам Шукри, угрозы, которым подвергается Ливия, представляют опасность для западных границ Египта.

Мы не потерпим подобного рода угроз у наших границ, которые осуществляются при поддержке иностранного вмешательства, - сказал министр.

В Ливии продолжается противостояние между ПНС Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА – Египет.

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