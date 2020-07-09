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За сутки в мире свыше 168 тысяч человек заразились коронавирусом

Умерли 4147 пациентов с COVID-19.

Фото : Pixabay9 июля 2020, 01:57

Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 168 тысяч и превысило 11,6 миллиона, всего скончались более 539 тысяч пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает zakon.kz.

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 168 957 случаев заражения коронавирусом, умерли 4147 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 11 669 259, число летальных исходов - 539 906.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 6 004 685 и Европе - 2 827 789.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.


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