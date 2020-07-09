Осужденный врач провел онлайн консультацию по борьбе с КВИ среди подучетных лиц ВКО

При проведении беседы осужденный – медик дал несколько основных советов, а также психологически поддержал каждого.

Осужденный кандидат медицинских наук совместно со службой пробации провел онлайн рейд среди подучетных лиц, сообщает zakon.kz.

В ходе рейда, условно осужденный медик, отбывающий наказание в службе пробации Семея, являющийся волонтером по принципу "равный к равному" изъявил желание провести онлайн консультацию по методам борьбы с коронавирусом посредством приложения "Whats'app".

На данное мероприятие его сподвигла информация об увеличении количества зараженных COVID-19 за последние дни.

Участились случаи, когда люди, подвергшиеся панике, начали беспокоиться о своем здоровье, но в то же время переживали за недопущение нарушений при отбывании наказания.

У многих людей паника, люди эмоциональны, переживают за свою жизнь и жизнь близких им людей. Поэтому, в целях профилактики заражения коронавирусом мы и запустили такую акцию. Мы предложили подучетному, работающему врачом в одной из больниц города провести онлайн консультации для разъяснения способов борьбы с коронавирусом, на что он охотно дал согласие. Данный осужденный более 40 лет работает в кафедре детской хирургии, является кандидатом медицинских наук. Согласно характеристикам с места работы считается одним из лучших хирургов города, трудолюбивый и уважаемый среди коллектива кафедры, нареканий со стороны руководства не имеет. Более того, отбывает наказание также, без нарушений, - сообщает заместитель начальника службы пробации Арсен Жаспанов.

Хирург-волонтер занимается научными исследованиями, написал более ста десяти статей, 13 изобретений, 1 монографию, а также является автором 3 учебников по детской хирургии.

Зимой 2017в связи с недостаточной видимостью, произошедшей из-за снегопада допустил столкновение со встречным транспортным средством в результате которого повлекло смерть человека. Но я не отчаиваюсь и занимаюсь своим призванием, и хочу, чтобы все люди по возможности исцелились от всех своих болезней, а медицина шла в ногу со временем, - сказал добровольный волонтер кандидат медицинских наук Нурлан.

При проведении беседы осужденный – медик дал несколько основных советов, а также психологически поддержал каждого, с кем провел беседу, разъяснив, что необходимо быть более осознанным и нести ответственность за свои действия, в частности, соблюдать меры самоизоляции, и, конечно же, не забывать о правилах гигиены.

Следует отметить, что в сложившейся эпидемиологической обстановке служба пробации, а также осужденные и волонтеры в условиях карантина не остаются в стороне и всячески стараются противостоять вспышке коронавирусной инфекции.

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