До 50 лет лишения свободы в США грозит хакеру из Казахстана

Андрею Турчину грозит до 50 лет лишения свободы за кибермошенничество .

Гражданину Казахстана Андрею Турчину, известному в хакерском мире под псевдонимом FXMSP (эф-икс-эм-эс-пи), грозит до 50 лет лишения свободы в США, сообщает zakon.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Его обвиняют в сговоре с целью совершения компьютерного взлома, а также в кибермошенничестве и хакерстве. Соответствующая информация появилась накануне на сайте департамента юстиции Вашингтона.

Выяснилось, что в 2018 году группа Турчина установила постоянный доступ или так называемые “черные ходы” к сетям жертв, которые они затем рекламировали и продавали другим киберпреступникам.

А в декабре того же года Андрей и его сообщники совершили киберпреступление, жертвами которого стали сотни компаний в 30 странах на шести континентах.

Цены за “находки” Турчина колебались от пары тысяч до более 100 тыс. долларов. Теперь, если вина мужчины будет полностью доказана, он проведет за решеткой практически остаток жизни.

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