Евросоюз осудил ФСБ России за задержания крымских татар

Евросоюз осудил задержания крымских татар, проведенные ФСБ РФ в нескольких районах Крыма и Симферополе, назвав их "незаконными", сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

При этом Стано подчеркнул, что Евросоюз не признает действие российского законодательства на территории Крыма и в городе Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные граждане Украины будут безотлагательно отпущены на свободу.

ЕС ожидает, что Россия прекратит оказывать давление на сообщество крымских татар. На полуострове должно быть гарантировано соблюдение международных стандартов в области прав человека, - говорится в документе.

Ранее с официальными заявлениями, осуждающими задержания крымских татар, выступили представители Литвы и США.

We are deeply concerned by the reported searches and detentions of Crimean Tatars this morning. Russia has no right to harass and detain Ukrainians ​on Ukrainian soil. Russia must free all Ukrainian political prisoners. #CrimeaIsUkraine