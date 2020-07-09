Евросоюз осудил ФСБ России за задержания крымских татар

ЕС не признает действие российского законодательства на территории Крыма и ожидает, что все незаконно задержанные граждане Украины будут безотлагательно отпущены на свободу.

Евросоюз осудил задержания крымских татар, проведенные ФСБ РФ в нескольких районах Крыма и Симферополе, назвав их "незаконными", сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

7 июля 2020 года семь человек, преимущественно крымские татары, были задержаны на полуострове Крым за их мнимую политическую деятельность. Европейский Союз считает их задержание политически мотивированным и незаконным по причине того, что задержание было проведено в рамках российского законодательства российскими "властями" на территории Украины, что незаконно с точки зрения международного права, - говорится в заявлении распространенном в среду, 8 июля.

При этом Стано подчеркнул, что Евросоюз не признает действие российского законодательства на территории Крыма и в городе Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные граждане Украины будут безотлагательно отпущены на свободу.

ЕС ожидает, что Россия прекратит оказывать давление на сообщество крымских татар. На полуострове должно быть гарантировано соблюдение международных стандартов в области прав человека, - говорится в документе.

Ранее с официальными заявлениями, осуждающими задержания крымских татар, выступили представители Литвы и США.

We are deeply concerned by the reported searches and detentions of Crimean Tatars this morning. Russia has no right to harass and detain Ukrainians ​on Ukrainian soil. Russia must free all Ukrainian political prisoners. #CrimeaIsUkraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 7, 2020

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