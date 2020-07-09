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Дефицит лекарств в аптеках: перекупщики продают медикаменты в соц.сетях в Актюбинской области

Большая нехватка медикаментов создают большие очереди в аптеках и ажиотаж среди населения.

Фото : sputnik9 июля 2020, 08:40

Информация о проведенной работе по мониторингу на предмет завышения цен на лекарственные препараты в Актюбинской области, сообщает zakon.kz.

8 июля представители ПО "Ақтөбе - адалдық алаңы" совместно с членами СМГ провели мониторинг аптек на предмет завышения цен на лекарственные препараты по многочисленным жалобам от граждан с указанием наименования лекарств и конкретных аптек.

По результатам проведенного мониторинга были проверены крупные аптеки, такие как "Айболит", "Миллениум" и "АРС" где, к сожалению выявлено отсутствие необходимых, элементарных препаратов, таких как парацетамол, аспирин С (был в аптеке АРС) гепарин, метрогил, цефтриаксон. Во всех аптеках наблюдается очереди.

Также, ежедневно рабочая группа проводит мониторинг в социальных сетях, в ходе которого выявляются факты продажи медикаментов посредством соц.сетей. Жители города продают такие лекарства как: "дексаметазон", "триаксон" и многие другие. Представители мониторинговых групп созванивались к каждым кто продаёт эти лекарства и выясняли откуда и почему они занимаются перепродажей.

На сегодняшний день ситуация с приобретением лекарств в Актюбинской области находится на особом контроле, к сожалению большая нехватка медикаментов создают большие очереди в аптеках и ажиотаж среди населения. Но немало важно отметить тот факт, что граждане с помощью официальных аккаунтов в социальных сетях обращаясь к жителям области и приобретают нужные лекарства. А продают их люди которые ранее покупали для себя, но на сегодняшний день в них не нуждаются.

Представители ПО "Ақтөбе - адалдық алаңы" и члены СМГ будут продолжать проведение данных мониторинговых пока ситуация в области по приобретению лекарств не будет стабильной.


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