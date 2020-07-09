Отдых и лечение в санатории "Almaty Resort" летом 2020

Все желающие пройти оздоровление организма гости, допускаются в санаторий только при наличии справки ПЦР с отрицательным результатом.

Начался сезон отпусков, однако вместе с этим, не стоит забывать, что угроза коронавирусной инфекции COVID-19 все еще актуальна. Поэтому надо тщательно и разумно подходить к вопросу выбора санатория для отдыха, сообщает zakon.kz.

Как правило, одним из популярных мест отдыха казахстанцев является санаторий "Almaty Resort" Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан. О том, насколько готов санаторий "Almaty Resort" к приему отдыхающих гостей, - рассказала заместитель директора по лечебно-реабилитационным работе Бейсембаева Салтанат Шымкентбековна.

В частности она отметила, что не смотря на то, что ограничение деятельности санатория сняты в мае, администрацией санатория предусмотрены все необходимые меры предосторожности в период пандемии.

На территории санатория организован дезинфекционный туннель – все вновь прибывшие гости проходят его, а также проходят осмотр тепловизором, в ресторане предусмотрена безопасная рассадка с соблюдением дистанции, а посещение бассейна обеспечивается по группами не более 15 человек.

Все желающие пройти оздоровление организма гости, допускаются в санаторий только при наличии справки ПЦР с

отрицательным результатом лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19, полученный не позднее чем за 2 суток до даты отъезда в санаторий "Almaty Resort".

Наряду с принятыми мерами предосторожности, не стоит забывать про пациентов из группы риска с хроническими неинфекционными заболеваниями. Для них нахождение рядом с переносчиком вируса может иметь неблагоприятную среду. Поэтому сохранение ограничительных мер - правильное решение, которое позволит всем хорошо отдохнуть, без риска для здоровья - говорит Салтанат Шымкентбековна.

Также Салтанат Шымкентбековна отметила, что санатории "Almaty Resort" - это уникальный комплекс, единственный в своем роде по Казахстану, в котором чистый воздух, наряду с благоприятным климатом предгорий, является дополнительным естественным лечебным фактором, направленным на успешное восстановление здоровья отдыхающих, кроме этого, парковая зона санатория насаждена вечнозелеными елями, соснами и другими полувековыми красивыми деревьями, так же проложены специальные терренкурные маршруты протяженностью более 5 км., способствуют улучшению и укреплению иммунитета гостей.

Напоминаем всем кто собрался на отдых, что реалии настоящего времени продолжают диктовать необходимость соблюдения мер индивидуальной безопасности. А именно: необходимо обеспечить себя и своих близких одноразовыми масками и кожными антисептиками в достаточном количестве, и не стоить забывать про социальную дистанцию.

Предлагаем сделать полную перезагрузку здоровья и укрепить иммунитет в санатории "Almaty Resort"!

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