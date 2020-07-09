Великобритания продлила санкции в отношении убитого иранского генерала

В Лондоне решили оставить в силе блокировку счетов Сулеймани.

Отвечающее за санкционную политику подразделение Министерства финансов Великобритании продлило санкции в отношении иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате американского авиаудара в аэропорту Багдада, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РБК, в соответствии с документом, который опубликовало ведомство, помимо Сулеймани санкции продлены в отношении еще четырех иранцев, которые подозреваются в террористической деятельности и финансировании терроризма.

В бумаге указывается, что Сулеймани больше не является командиром элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, поскольку он умер. Однако из санкционного списка его не вычеркнули. Фактически это означает, что в случае наличия у генерала заблокированных банковских счетов, они по-прежнему должны быть заморожены, и никто не сможет ими воспользоваться.

Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде. Решение о проведении операции Трамп принял, не советуясь с конгрессом. В ответ Иран нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке.

Ситуация с убийством Сулеймани привела к разногласиям Трампа с конгрессом. Законодатели приняли резолюцию, которая ограничила полномочия президента в использовании вооруженных сил против Тегерана. Сам президент такую постановку вопроса посчитал оскорбительной для себя и наложил на резолюцию вето.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф позже рассказал в интервью NBC News, что после убийства Сулеймани Тегеран и Вашингтон были очень близки к войне. Однако он указал, что при ответном ударе по американской базе под Багдадом задачей Ирана было не убить военнослужащих США, а показать решимость Тегерана ответить на смерть своих граждан.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!