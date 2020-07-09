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Аким Костаная заразился коронавирусом

Он будет работать на самоизоляции.

Фото : akhmetov_ka9 июля 2020, 09:55

Аким Костаная Кайрат Ахметов заболел коронавирусом, передает zakon.kz.

Об этом оно сообщил в своем instagram.

Уважаемые костанайцы! Несмотря на строгое соблюдение всех мер предосторожности, к сожалению, мой тест на Covid-19 показал положительный результат. По этой причине я ухожу на самоизоляцию, продолжив работу в дистанционном режиме. Убедительно прошу жителей нашего города соблюдать все установленные требования и необходимые меры безопасности. Наша с вами задача – проявить терпение, придавать большое значение чистоте, уберечь свою семью от существующей угрозы. В такой непростой ситуации нужно осознанно подойти к защите своего здоровья. Берегите себя и своих близких! - написал он.


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