Аким Костаная заразился коронавирусом

Он будет работать на самоизоляции.

Фото : akhmetov_ka

Аким Костаная Кайрат Ахметов заболел коронавирусом, передает zakon.kz. Об этом оно сообщил в своем instagram. Уважаемые костанайцы! Несмотря на строгое соблюдение всех мер предосторожности, к сожалению, мой тест на Covid-19 показал положительный результат. По этой причине я ухожу на самоизоляцию, продолжив работу в дистанционном режиме. Убедительно прошу жителей нашего города соблюдать все установленные требования и необходимые меры безопасности. Наша с вами задача – проявить терпение, придавать большое значение чистоте, уберечь свою семью от существующей угрозы. В такой непростой ситуации нужно осознанно подойти к защите своего здоровья. Берегите себя и своих близких! - написал он.

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