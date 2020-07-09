Пьяный водитель без прав сбил ребенка в Жетысае

И скрылся.

Полицейские Туркестанской области задержали пьяного водителя, совершившего наезд на несовершеннолетнего велосипедиста и скрывшегося с места ДТП, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, на одной из трасс несовершеннолетнего велосипедиста сбила неустановленная автомашина марки Lada. Виновный водитель с места ДТП скрылся.

Получившего в ДТП травму головы ребенка доставили в центральную районную больницу и оказали медицинскую помощь.

В течение двух часов стражи порядка задержали подозреваемого по месту жительства. Следствием установлено, что подозреваемый, не имея водительских прав, управлял автомашиной сына в нетрезвом состоянии. Согласно медицинскому освидетельствованию водитель находился в состоянии “средней степени алкогольного опьянения”. Мужчина взят под стражу. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: 345-1 “Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического опьянения” и 347 “Оставление места дорожно-транспортного происшествия“.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!