Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пьяный водитель без прав сбил ребенка в Жетысае

И скрылся.

Фото : polisia.kz9 июля 2020, 09:59

Полицейские Туркестанской области задержали пьяного водителя, совершившего наезд на несовершеннолетнего велосипедиста и скрывшегося с места ДТП, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, на одной из трасс несовершеннолетнего велосипедиста сбила неустановленная автомашина марки Lada. Виновный водитель с места ДТП скрылся.

Получившего в ДТП травму головы ребенка доставили в центральную районную больницу и оказали медицинскую помощь.

В течение двух часов стражи порядка задержали подозреваемого по месту жительства. Следствием установлено, что подозреваемый, не имея водительских прав, управлял автомашиной сына в нетрезвом состоянии. Согласно медицинскому освидетельствованию водитель находился в состоянии “средней степени алкогольного опьянения”. Мужчина взят под стражу. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: 345-1 “Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического опьянения” и 347 “Оставление места дорожно-транспортного происшествия“.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты