Почему укреплялся тенге, рассказали в Нацбанке

В прошедшем месяце Национальный банк не проводил интервенций.

О ситуации на внутреннем валютном рынке Казахстана рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает zakon.kz.

По ее словам, в прошедшем месяце Национальный банк не проводил интервенций.

С учетом сложившейся в июне позитивной динамики на рынке нефти, тенге укрепился на 1,7% с уровня 411,5 на конец мая до 404,70 на конец июня, в отдельные периоды обменный курс пробивал отметку в 400 тенге, - отметила она.- Главное преимущество свободного плавания – недопущение дисбаланса, участники рынка должны понимать, что динамика обменного курса подразумевает колебания, как в сторону обесценения, так и в сторону укрепления.

Алия Молдабекова отметила, что учитывая беспрецедентные внешние шоки, курс тенге в марте доходил до отметки 448,52, а на конец июня по мере исчерпания негативных факторов курс тенге составил 403,83. Разбег за этот короткий период достаточно широкий. На этом фоне, учитывая разницу ставок по депозитам, весьма привлекательными оказались инструменты и вклады в национальной валюте.

На фоне восстановления экономической активности, спрос на иностранную валюту вырос. Увеличилась и активность на валютном рынке: объем торгов в июне составил 2,1 млрд долларов США, в мае объем торгов был 1,6 млрд долларов.

По ее словам, со стороны предложения основным продавцом валюты выступал Национальный фонд в рамках выделения средств в бюджет в виде гарантированного трансферта. Продажи компаний-экспортеров остаются ниже докризисных уровней в виду все еще низкой средней цены на нефть.

Нацбанк постоянно осуществляет мониторинг ситуации на внешнем и внутреннем рынках, совместно с Правительством продолжается тесная координация действий квазигосударственного сектора.

По поручению главы государства обязательство по продаже квазигосударственным сектором части валютной выручки было продлено до конца текущего года. С момента введения обязательства 26 марта т.г. по 30 июня т.г. объем обязательных продаж составил $ 612 млн. Мы уже говорили, что в мае Национальный банк приобрел $156 млн у компаний КГС. Придерживаясь принципа нейтральности, в июне на бирже Национальный банк продал этот объем, - пояснила Молдабекова.

Она также рассказала о факторах влияния на национальную валюту.

Фундаментальным фактором для национальной валюты является цена на нефть. Сохранение относительно низких цен на углеводороды или их снижение приводит к уменьшению притока валютной выручки экспортеров, что ухудшает состояние текущего счета платежного баланса, и, соответственно, негативно влияет на курс тенге. В прошлом году дефицит текущего счета платежного баланса составил $6,5 млрд. В 2020 году при среднегодовой цене на нефть 40 долларов за баррель, дефицит текущего счета прогнозируется на уровне $9,9 млрд. Национальный банк ранее отмечал, что углубление дефицита текущего счета будет оказывать давление на курс тенге, - отметила зампред Нацбанка.

По результатам первого квартала 2020 года текущий счет сформировался с профицитом. Наблюдаемое восстановление экономической активности способствует росту импорта, но при этом цены на экспортируемые нами товары и объемы экспорта остаются низкими.

"Поэтому, по нашей предварительной оценке, риск ухудшения дефицита текущего счета и давления на обменный курс может реализоваться во втором полугодии текущего года. Учитывая высокую составляющую импорта из России, курс тенге не может не зависеть от курса российского рубля. По рублю в последнее время мы видим много новостей о его возможном дальнейшем ослаблении: это и усиление санкционной риторики против России, и снижение объема продажи валюты из Фонда национального благосостояния Минфином РФ, что окажет меньшую поддержку рублю. Потенциальное ослабление рубля, как одного из наших основных торговых партнеров, несет риски негативной динамики тенге", - сказала Молдабекова.







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