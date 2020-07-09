В настоящее время в Ботаническом саду произрастают восемь сортов яблонь.

Посаженные в прошлом году в Нур-Султане яблони начали давать первые плоды, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта акимата, яблони, высаженные в прошлом году ко Дню единства народа Казахстана в Ботаническом саду, успешно прижились.

Напомним, фермер из Атырау Тамила Розметова в ходе церемонии торжественного открытия Года молодежи предложила посадить яблоневый сад в столице. Вскоре по поручению Елбасы акимат города определил земельный участок для посадки яблоневых саженцев в Ботаническом саду.

Яблони оказались действительно зимостойкими. Они хорошо перезимовали и зацвели! Для успешной акклиматизации и адаптации были необходимы соответствующий уход, полив, задержание снега. Надеемся, при соблюдении этих условий деревья будут развиваться и можно будет получить плодоносящий яблоневый сад уже в ближайшие годы, – сообщили в столичном Ботаническом саду.

Руководитель отдела управления молодежной политики Бакытжан Жунисбеков один из тех, кто принимал участие в посадке яблонь в прошлом году.

Вчера, гуляя с семьей в Ботаническом саду, увидел, что некоторые из высаженных в прошлом году яблонь дали плоды. Я испытал особенное радостное чувство и внутренне пожелал, чтобы молодежь Казахстана, как и эти деревья, взрослела быстрее и вносила свою лепту в процветание страны, – отметил Б. Жунисбеков.

В настоящее время в Ботаническом саду произрастают восемь сортов яблонь: белорусский синап, белорусское малиновое, алеся, имант, фридом, надзейны, сакавита и новый сорт яблонь – Nur-Sultan, названный в честь столицы Казахстана. Все они устойчивы к морозам, высокоурожайны с плодами длительного срока хранения.

Всего в Ботаническом саду было посажено 800 яблоневых деревьев высотой 1,2–1,5 метра на площади один гектар. Для ухода за деревьями используются современные системы капельного орошения. Всего в текущем году в рамках озеленения в столице будет высажено 30 тыс. деревьев и до 6 млн цветов.

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