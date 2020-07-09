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В каких регионах страны не хватает врачей, рассказали в Минздраве

Наибольший дефицит отмечается в Атырауской, Мангистауской Туркестанской, Карагандинской, ВКО, Костанайской, СКО, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях и в Нур-Султане.

Фото : Бауыржан Жуасбаев9 июля 2020, 10:47

О нехватке медицинских кадров в Казахстане рассказали в Министерстве здравоохранения, передает zakon.kz.

В настоящее время в практическом здравоохранении задействовано больше 108 тысяч специалистов среднего звена. Потребности в регионах будут по необходимости покрываться за счет выпускников медицинских колледжей и вузов.

Наибольший дефицит кадров отмечается в Атырауской, Мангистауской Туркестанской, Карагандинской, ВКО, Костанайской, СКО, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях и в городе Нур-Султан: требуется 616 анестезиологов-реаниматологов, 158 инфекционистов, 60 эпидемиологов, 166 кардиологов, 68 пульмонологов, 84 реабилитологов, - сообщили в министерстве.

МЗ РК формирует единую базу данных по всем задействованным медицинским кадрам, а это более 40 тысяч специалистов. Кроме того, к работе привлекли больше 60% представителей частного сектора.


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