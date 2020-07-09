Олжас Сулейменов рассказал, почему мир не отказался от ядерного оружия

Его беспокоит текущее положение в мире.

Основатель антиядерного движения "Невада-Семипалатинск" Олжас Сулейменов высказался о причинах, по которым ему и его единомышленникам пока не удалось избавить мир от ядерного оружия, и прокомментировал предложения в США возобновить ядерные испытания, передает zakon.kz.

В январе 1991 года мы, «Невада-Семипалатинск» и наши партнеры в США «Врачи мира против ядерной войны» (были за это награждены Нобелевской премией) в Нью-Йорке провели учредительную конференцию Глобального антиядерного альянса, в который вошли все антивоенные, экологические организации мира. На этой конференции я выступил с программой Альянса. Тогда 5 государств были членами ядерного клуба – США, СССР, Англия, Франция и Китай. Мы предложили провести межпарламентский референдум в этом же году, чтобы парламенты всех стран, а их около 200, ответили только на один вопрос: «Необходимо ли миру ядерное оружие?». Мы знали, что примерно 5 стран скажут: «Да, необходимо», но подавляющее большинство скажет: «Нет». И вот это большое «нет» должно было надавить на эту 5-ку и вынудить их присоединиться к антиядерному движению. Такой был расчет, - вспомнил Олжас Сулейменов в ходе интервью во время презентации книги Карины Сарсеновой "Легенда Евразии: Олжас Сулейменов, человек, предотвративший Третью мировую войну".

Инициаторы Альянса работали с простыми людьми, чтобы они потребовали у своих парламентов проголосовать против ядерного оружия.

Рядом с нами был Эдуард Шеварнадзе (на тот момент министр иностранных дел СССР - Авт), когда услышал об этой программе, позвонил Горбачеву и сказал, что Сулейменов предлагает, чтобы первыми ответили на этот вопрос советские парламентарии, я знал, что Верховный совет проголосует так, как нужно было всему нашему обществу. Мне потом Шеварнадзе рассказывал, что Горбачев одобрил эту идею. И если бы одна из главных ядерных держав – СССР, сказала бы: «Нет» ядерному оружию, осталось бы только 4 страны, которые были бы против разоружения, - отметил Олжас Омарович.

По словам Сулейменова, в то время отношения СССР и США в этом вопросе были на большом подъеме, начали сокращать ядерные боеголовки разных типов. И он уверен, что если бы в СССР Верховный Совет успел бы проголосовать против ядерного оружия, то американские парламентарии последовали бы этому примеру. Тем более, что он сам как советский парламентарий вместе с коллегами из Англии и США в течение 2 дней провели встречи с Горбачевым, министром обороны Англии (поскольку в тот момент Маргарет Тэтчер уже покинула пост премьер-министра, а нового еще не утвердили), а также с заместителем Джорджа Буша-старшего по данному вопросу.

Но в августе 1991 года состоялся ГКЧП, начался развал СССР, сразу на несколько десятилетий откинули нашу мечту – избавиться от ядерного оружия. Неудачное, бездарное ГКЧП, безвольно проведенное. Язов, министр обороны, Крючков, председатель КГБ, подвели, они очень пассивные были в тот момент – вывели танки в Москве, поставили, и с танков Ельцин, как Ленин с броневика, говорил. Такие глупости провели, развалили страну и не избавили мир от ядерного оружия, - констатировал Сулейменов.

Тем не менее, в тот момент была приостановлена гонка вооружений. В 1989 году в октябре остановлены ядерные испытания в СССР на Новоземельском и Семипалатинском полигонах благодаря усилиям движения «Невада-Семипалатинск», в 1992 году ядерные испытания остановлены в США, в течение еще 4 лет все 5 полигонов в мире были закрыты (последним закрыл Китай в 1996 году).

Сейчас у Трампа предложение – начать испытания. Американская газета выступила против возобновления испытаний. В верхах США идет спор, нужны ли испытания. Наши уже давно забыли, что «Невада-Семипалатинск» такую роль сыграла, американцы помнят. Меня это порадовало, значит, есть надежда поговорить с ними, восстановить проект глобального антиядерного альянса, и снова обратиться к демократии, чтобы все-таки этот референдум состоялся, но его хорошо приготовить с учетом пропущенного 30-летия. За это время у нас появилось несколько новых ядерных держав - КНДР, Индия, Пакистан, Израиль, еще несколько на подходе. Сейчас в США черные американцы решили взять власть в Америке, чтобы в этой ядерной державе у них появился новый хозяин. А мы представляем, что могут сделать выходцы из Гарлема с ядерной бомбой. Это наша общая проблема, а не только американская, - выразил обеспокоенность Олжас Сулейменов.

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