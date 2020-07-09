Почему выросли международные резервы, а активы Нацфонда сократились

Динамика связана как с ростом цены на золото, так и с увеличением валютных активов.

Объем международных резервов вырос в сравнении с началом года на $3,9 млрд или 13,5%. По предварительным данным, на конец июня резервы достигли $32,9 млрд. За месяц резервы выросли на $1,3 млрд. Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает zakon.kz.

Данная динамика связана как с ростом цены на золото, так и с увеличением валютных активов. В июне мы наблюдали приток средств на валютные счета банков второго уровня в Национальном банке, - пояснила она.

Алия Молдабекова отметила, что накопление золота в качестве резервного актива полностью оправдывает себя с учетом текущих рисков. Доллар США сохраняет статус мировой резервной валюты, вместе с тем, в условиях повсеместного снижения реальных ставок, спрос на золото в качестве инвестиционного актива возрастает.

С начала года цена на золото выросла с $1521 до $1800 за унцию или более чем на 18%.

Вместе с тем, по оперативным данным, валютные активы Нацфонда сократились в июне на $0,75 млрд и составили $57,7 млрд тенге.

Трансфертов из НФ было выделено на сумму 608 млрд тенге. При этом тенговые поступления в июне в Нацфонд составили 6,3 млрд. тенге.

Для исполнения обязательств по выделению трансфертов в республиканский бюджет Национальный банк осуществлял продажи активов Нацфонда на валютном рынке на сумму порядка $1,4 млрд или 577 млрд тенге.

В июне инвестиционный доход Национального фонда составил около $690 млн, что частично компенсировало изъятия из фонда. Рост рынка акций, который составил около 2,6% в июне, сопровождался ростом на рынках облигаций на 0,5% и золота на 2,6%.

"Продолжение восстановления мировой экономики положительно сказалось на динамике портфелей Нацфонда: отрицательная переоценка по результатам первого квартала 2020 г. в (-) $1,9 млрд была практически компенсирована", - заключила Молдабекова.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!