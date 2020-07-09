Количество инфекционных койко-мест увеличили почти в 4 раза в Нур-Султане

В случае осложнения эпидситуации подготовлен резерв на ещё 1,5 тыс. мест: на базе общежитий, гостиницы, Национального научного центра кардиохирургии.

В Нур-Султане с начала пандемии количество инфекционных койко-мест увеличено с 1 тыс. до чуть более 3 тыс. 700, сообщает zakon.kz.

Таким образом, количество стационаров с 3 увеличено до 13. За последние дни на базе Национального научного медцентра открыт отдельный блок инфекционного стационара на 240 койко-мест. Первая многопрофильная больница полностью переформатирована под инфекционный стационар.

На базе гостиницы Ramada Plaza развернуто 500 дополнительных койко-мест. Акиматом города по поручению Главы государства ведётся системная работа в данном направлении. Для беременных женщин с КВИ дополнительно открыт перинатальный центр. Кроме того, увеличено количество медучреждений с 1 до 7, которые занимаются лечением пациентов с пневмонией.

В случае осложнения эпидситуации нами подготовлен резерв на ещё 1,5 тыс. мест: на базе общежитий, гостиницы, Национального научного центра кардиохирургии. Кроме того, есть дополнительные объекты в резерве на экстренный случай. Для этого приобретаем 800 специально оборудованных медицинских коек. В ближайшие дни в город поступят 50 аппаратов искусственной вентиляции лёгких из 200, 500 флуометров, 500 кислородных концентраторов, два комплекта компьютерных томографов. За этот месяц дополнительно уже получено 15 аппаратов ИВЛ, – сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Акиматом города во взаимодействии с республиканскими клиниками – НИИ травматологии и ортопедии, Национальным научным медцентром, Green Clinic, Главным военным клиническим госпиталем – закреплена возможность за каждой городской поликлиникой проведения КТ-исследований для жителей города. Данная мера позволит не допустить осложнений пневмонии на ранней стадии.

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